DEL: Eisbären "mehrere Wochen" ohne Torwart Hildebrand

Die Eisbären Berlin müssen im Kampf um die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) "mehrere Wochen" auf Stammtorhüter Jake Hildebrand verzichten. Wie der auf Platz sieben stehende Meister am Dienstag mitteilte, habe sich Hildebrand im Testspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Freitag eine "Unterkörperverletzung" zugezogen. Ob der Goalie noch in der laufenden Saison zurückkehrt, hänge vom Heilungsverlauf ab.

Wie die Berliner zudem mitteilten, ist das verletzungsbedingte Saisonaus für die beiden Angreifer Patrick Khodorenko und Blaine Byron schon sicher. Die reguläre DEL-Saison endet am 15. März. Anschließend folgen Pre-Play-offs und Play-offs. Nach der Olympia-Pause geht es für Berlin zunächst am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Straubing Tigers weiter.

Durch den Ausfall Hildebrands rücken Jonas Stettmer und Lennart Neiße in der Berliner Torhüterrangfolge vor. Hildebrand stand in der laufenden Spielzeit in 30 von 44 Spielen auf dem Eis (Fangquote von 89,04 Prozent). Die übrigen 14 Partien absolvierte Stettmer.