DEL: Grizzlys binden Geschäftsführer Fliegauf

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihren langjährigen Geschäftsführer und Manager Karl-Heinz Fliegauf weiter an sich gebunden. Wie die Niedersachsen mitteilten, verlängerte der seit 2007 in der Autostadt tätige 65-Jährige seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. Auch Hartmut Rickel (60) bleibt den Grizzlys als zweiter Geschäftsführer bis 2028 erhalten.

"Wolfsburg ist für mich über die Jahre hinweg zugleich Heimat und Lebensmittelpunkt geworden", sagte Fliegauf: "Ich bin sehr dankbar, dass ich auch weiterhin gemeinsam mit meinem Team in der Geschäftsstelle die Geschicke der Grizzlys mitgestalten kann."

Fliegauf ist seit der Gründung 1994 in der DEL aktiv. Zunächst als Spieler, dann für zehn Jahre als Manager der Augsburger Panther sowie für zwei Spielzeiten für die damaligen Frankfurt Lions. Mit Wolfsburg erreichte er vier Mal die Finalserie, den Titel gewannen die Grizzlys bisher nicht. 2009 holte der Klub den DEB-Pokal.