DEL: Grizzlys holen Ex-NHL-Stürmer Smith

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den langjährigen NHL-Profi Gemel Smith verpflichtet. Der 31 Jahre alte Stürmer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Kanadier hatte von 2016 bis 2022 für die Dallas Stars, Boston Bruins, Tampa Bay Lightning und Detroit Red Wings in 91 NHL-Spielen insgesamt zwölf Tore erzielt.

Zuletzt war Smith in den USA für Syracuse Crunch und die Bridgeport Islanders in der AHL aufgelaufen. "Mit der Verpflichtung von Gemel haben wir auf der Centerposition nachjustiert, da uns hier durch den langfristigen Ausfall von Matt Choupani schon ein erhebliches Loch entstanden ist", sagte Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.