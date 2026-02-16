DEL: Haie verlängern mit den Stürmern Tyrväinen und Niedenz

In der olympiabedingten Spielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Spitzenreiter Kölner Haie seine Personalplanung für die kommende Spielzeit vorangetrieben. Wie der Verein aus der Karnevalshochburg am Rosenmontag bekannt gab, wurden die Verträge der beiden Angreifer Juhani Tyrväinen und Kevin Niedenz auf die Spielzeit 2026/2027 ausgeweitet.

"Juhani ist seit seiner Ankunft in Köln ein absoluter Führungsspieler unserer Mannschaft. Sein verlässliches Spiel gepaart mit seiner physischen Präsenz und Erfahrung machen ihn zu einer Stütze", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über den 35 Jahre alten Finnen Tyrväinen. Beim 22 Jahre alten Niedenz sind sich die Kölner sicher, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und er daher die Chance erhalte, "sein Potenzial weiter abzurufen".

In der laufenden Spielzeit kommt der erfahrene Tyrväinen auf 21 Torbeteiligungen in 42 Spielen, während der gebürtige Berliner Niedenz in bisher 34 Liga-Partien ein Tor erzielte und sechs weitere vorbereitete. Das Team der beiden Angreifer steht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Rang eins der DEL. Nach dem Abschluss der Olympischen Spiele in Norditalien kommt es am 25. Februar zum Restart der DEL.