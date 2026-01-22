DEL: Panther binden Sturmtalent Zwickel

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen auch in der Zukunft auf Youngster Sebastian Zwickel. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhält der 18 Jahre alte Stürmer einen Vertrag für die kommende Saison.

Zwickl, der in der laufenden Spielzeit debütiert hatte, kam bislang in elf Partien für die Panther zum Einsatz. Erst am vergangenen Freitag erzielte er gegen die Löwen Frankfurt sein erstes Tor.

"Er hat bei seinen letzten Einsätzen viele kleine Dinge richtig gemacht, mehr Eiszeit verdient und sich mit Scorerpunkten dafür belohnt. Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt mit seinem ersten Tor und seinem ersten Assist so richtig in der Liga angemeldet hat, dennoch steht er erst am Anfang einer langen Reise", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.