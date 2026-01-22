DEL: Saison-Aus für Berlins Byron

Die Verletzungssorgen der Eisbären Berlin reißen nicht ab. Wie der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, erlitt Angreifer Blaine Byron im vergangenen Spiel bei den Grizzlys Wolfsburg (2:5) eine schwere Muskelverletzung. Der Kanadier werde zeitnah operiert und für den Rest der Saison ausfallen.

"Die Verletzung ist ein Schock und ein schwerer Rückschlag im Endspurt der DEL-Hauptrunde. Sowohl für uns als auch vor allem für Blaine selbst. Blaine ist ein wichtiger Spieler unserer Offensive", sagte Berlins Sportdirektor Stéphane Richer über den Stürmer, der in 29 Partien sieben Tore und zehn Assists verbuchte.

Neben Byron wird auch Patrick Khodorenko in dieser Spielzeit, in der die Eisbären nach 41 Spielen nur auf Rang sieben liegen, verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen. Zudem fallen derzeit die Angreifer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad aus.

Seit Sonntag können die Hauptstädter wieder auf Kai Wissmann zählen. Der Olympia-Fahrer hatte sich nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Achillessehnenriss in Wolfsburg umgehend mit einem Treffer zurückgemeldet.