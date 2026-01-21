DEL: Stürmer Brooks fehlt München länger

Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Adam Brooks verzichten. Der Kanadier zog sich am vergangenen Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Nürnberg Ice Tigers (4:5) eine Verletzung am Unterkörper zu und wird den Münchnern rund sechs Wochen fehlen.

Für das DEL-Team war der 29-Jährige in der aktuellen Saison einer der Leistungsträger in der Offensive. Mit elf Toren und 21 Assists ist Brooks hinter seinem Landsmann Taro Hirose der zweitbeste Scorer bei den Red Bulls.

Erst Anfang Januar war Brooks nach einer mehrwöchigen Verletzung in den Kader zurückgekehrt.