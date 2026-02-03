Ingolstadt verlängert mit Topscorer Barber

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit seinem Topscorer Riley Barber um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Dies teilte das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der US-Amerikaner, der zu Saisonbeginn von Neftechimik Nischnekamsk aus der KHL nach Ingolstadt gekommen war, ist derzeit der zweitbeste Punktesammler der DEL und ein "Eckpfeiler" des ERC, wie es in der Mitteilung hieß.

"Riley hat die Erwartungen, die wir hinsichtlich des offensiven Outputs in ihn gesetzt hatten, voll erfüllt", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan angesichts der 56 Punkte (27 Tore, 29 Vorlagen) Barbers.

Der ERC ist momentan Tabellendritter. Die DEL pausiert wegen des anstehenden olympischen Eishockey-Turniers und wird am 25. Februar mit dem 45. Spieltag fortgesetzt.