München und Straubing lösen Viertelfinal-Tickets

Der EHC Red Bull München und die Straubing Tigers haben sich die Tickets für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Der Tabellendritte München gewann das Derby bei den Augsburger Panthern am Freitagabend 4:2 (0:0, 3:1, 1:1), Straubing bezwang die Grizzlys Wolfsburg souverän mit 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Beide haben wie zuvor schon die Kölner Haie und die Adler Mannheim einen Platz unter den Top 6 sicher.

Titelverteidiger Eisbären Berlin schob sich durch ein 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) gegen die Iserlohn Roosters bis auf einen Zähler an die sechstplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven heran, die im Heimspiel gegen Mannheim mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung den Kürzeren zogen. Spitzenreiter Köln setzte sich in der torreichsten Begegnung des Spieltags mit 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt durch.

München ging im Curt-Frenzel-Stadion dank Ryan Murphy (22.) und Maximilian Kastner (25.) im zweiten Drittel in Führung. Moritz Elias (30.) brachte Augsburg wieder heran, doch Markus Eisenschmid (35.) und im Schlussdrittel Tobias Rieder (48.) legten für die Gäste nach.