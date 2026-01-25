Strahlmeier gelingt erstes Torwarttor der DEL-Geschichte

Der ehemalige Nationaltorwart Dustin Strahlmeier hat sich mit dem ersten Treffer eines Goalies in die Geschichtsbücher der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingetragen. Der 33 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2023 traf beim 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen die Dresdner Eislöwen in der Schlussminute zum Endstand.

Die Dresdner hatten ihren Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen, Strahlmeier nutzte dies und traf übers gesamte Spielfeld hinweg ins leere Tor. "Dresden hat zentral auf mich geschossen. Ich hatte ein bisschen Platz und dachte, ich versuche es einfach mal", sagte Strahlmeier bei MagentaSport: "Ich habe mir nicht wirklich etwas dabei gedacht, sondern einfach geschossen."

Ethan Prow (18.), Spencer Machacek (26.) und Luis Schinko (26.) hatten den Tabellenachten gegen das Schlusslicht aus Dresden zuvor auf Kurs gebracht. Für Dresden traf Austin Ortega (20./38.) doppelt.