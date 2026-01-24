Auf Play-off-Kurs: Peterka trifft bei nächstem Utah-Sieg

Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka und die Utah Mammoth haben in der NHL ihre Play-off-Ambitionen untermauert. Bei den Nashville Predators traf der 24-Jährige kurz vor Schluss per Empty-Net-Goal zum 5:2-Endstand - zuvor hatte die Franchise einen frühen 0:1-Rückstand binnen fünf Minuten im zweiten Drittel in ein 3:1 gedreht und somit die Grundlage für den fünften Sieg in Serie geschaffen.

Für Utah sind es wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs in der Western Conference, mit 56 Punkten aus 50 Spielen überholten sie vorübergehend auch die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl. Neben Peterka, der in Nashville über 14 Minuten auf dem Eis stand, überzeugten der US-Amerikaner Kailer Yamamoto mit einem Treffer und einer Vorlage sowie der Russe Michail Sergatschow mit drei Assists.