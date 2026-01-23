Bei Draisaitl-Rückkehr: Oilers verlieren deutlich

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat bei seiner Rückkehr mit den Edmonton Oilers in der NHL eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team verlor in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit 2:6 gegen die Pittsburgh Penguins. Draisaitl hatte zuvor mehrere Spiele in der nordamerikanischen Profiliga verpasst, da er sich in der deutschen Heimat um einen Krankheitsfall in der Familie gekümmert hatte. Im ersten Spiel nach seiner Pause gelang dem 30-Jährigen weder ein Tor noch ein Assist.

Besser verlief der Spieltag für den deutschen Coach Marco Sturm, dessen Boston Bruins 4:3 gegen die Vegas Golden Knights siegten. Dabei musste das Team des früheren Bundestrainers nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung nach zwei Dritteln nochmal zittern, brachte den Sieg aber letztlich ins Ziel. In der Eastern Conference belegt Boston derzeit Rang sechs.

Nichts zu holen gab es für den deutschen Nationalspieler Tim Stützle und die Ottawa Senators, gegen die Nashville Predators stand es am Ende 3:5. Ottawa steht im Osten auf dem drittletzten Platz. Im deutschen Duell zwischen Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Nico Sturm von den Minnesota Wild hatte Letzterer das bessere Ende für sich. Zwar gab Seider die Vorlage zur 1:0-Führung für Detroit, doch Minnesota siegte nach Verlängerung 4:3. Im Westen belegt das Team Rang zwei, Detroit ist im Osten ebenfalls Zweiter.