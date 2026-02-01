Draisaitl kassiert Niederlage - Schrecksekunde bei Bandencrash

Deutliche Niederlage für Eishockey-Topstar Leon Draisaitl: Der 30-Jährige ist mit den Edmonton Oilers mit 3:7 gegen Minnesota Wild unter die Räder gekommen. Draisaitl brachte die Oilers nach zuvor drei Siegen in Serie im ersten Drittel noch mit seinem 27. Saisontor mit 1:0 in Führung - doch im zweiten Drittel übernahmen dann die Wild.

Dabei überstand Draisaitl, der mit seinem 1034. Karrierepunkt mit Ikone Mark Messier gleichzog, kurz vor dem Abflug zu den Olympischen Spielen eine Schrecksekunde. Nachdem er in die Bande gerutscht war, verließ der Stürmerstar kurzfristig das Eis und ging in die Kabine, kehrte später zurück.

"Wir geben insgesamt gar nicht so viele Chancen her, aber die Qualität der Chancen ist zu hoch", sagte Coach Kris Knoblauch, der mit seinem Team trotz des Rückschlags auf Play-off-Kurs bleibt. Das gilt auch für die Detroit Red Wings von Draisaitls Nationalmannschaftskollege Moritz Seider, der beim 0:5 gegen die Colorado Avalanche einen deutlichen Dämpfer hinnehmen musste.

Erfolgreich war dagegen Tim Stützle, der ebenfalls mit der deutschen Mannschaft zu Olympia nach Mailand und Cortina d'Ampezzo(ab 6. Februar) fährt. Stützle steuerte zum 4:1-Sieg der Ottawa Senators gegen die New Jersey Devils ein Tor und eine Vorlage bei. Auch John-Jason Peterka gab zwei Vorlagen, verlor mit Utah Mammoth aber 2:3 gegen die Dallas Stars.