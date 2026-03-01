Draisaitl trifft: Aber nächste Pleite für seine Oilers

Auch ein Treffer von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die nächste Pleite der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindert. Die Kanadier verloren bei den San Jose Sharks mit 4:5 und kassierten damit die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen.

"Ich glaube, dass derzeit jeder falsche Entscheidungen trifft und wir vielleicht etwas unsicher in unseren Entscheidungen sind", sagte Draisaitl, der den 1:2-Anschlusstreffer erzielte: "Wir müssen einen Weg finden, das zu beheben." Noch scheinen die Playoffs aber nicht in Gefahr, das Team liegt in der Western Conference auf Platz sieben.

Einen Lauf haben hingegen die Ottawa Senators mit Angreifer Tim Stützle, gegen die Toronto Maple Leafs gelang ein 5:2-Erfolg. Stützle steuerte einen Assist bei, Ottawa hat nun sechs der letzten acht Spiele gewonnen. Verteidiger Moritz Seider und seine Detroit Red Wings leisteten sich beim 2:5 gegen die Carolina Hurricanes einen Ausrutscher, Seider legte den Anschlusstreffer zum 2:3 auf und stand über 25 Minuten auf dem Eis.

Auch für zwei weitere Deutsche lief es nicht rund: Nationaltorhüter Philipp Grubauer wurde beim 5:1 seiner Seattle Kraken gegen die Vancouver Canucks nicht eingesetzt, Cheftrainer Marco Sturm musste mit den Boston Bruins eine bittere Pleite einstecken. Durch das 1:3 in Philadelphia bei den Flyers endete für Boston eine Serie von acht Spielen, in denen das Team stets gepunktet hatte.