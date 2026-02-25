Draisaitl vor NHL-Restart: "Wir müssen besser sein"

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nach seiner Rückkehr von den Olympischen Winterspielen in die Pflicht genommen. "Wir müssen einfach besser sein. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Nicht nur die Spieler – es fängt oben an und geht bis ganz nach unten", sagte Draisaitl vor dem Restart in der NHL in der Nacht zu Donnerstag (4.30 Uhr/Sky) bei den Anaheim Ducks.

Vor Olympia hatte Edmonton drei Spiele in Serie verloren, im Rennen um die Playoffs steht der Vorjahresfinalist unter Druck. Nach der Niederlage bei den Calgary Flames (3:4) hatte Draisaitl seine Mannschaft kritisiert. "Das ist kein Vorwurf gegen irgendjemanden. Ich habe niemanden vor den Bus geworfen. Wenn überhaupt, werfe ich mich selbst zuerst vor den Bus. Es ist einfach eine Tatsache: Wir müssen besser werden, wir müssen einige Dinge ändern", sagte er nun.

Auf das Turnier in Mailand, bei dem Deutschland im Viertelfinale gegen die Slowakei (2:6) ausgeschieden war, blickte der deutsche Fahnenträger mit gemischten Gefühlen. "Wir hatten die Chance, ein besseres Ergebnis zu holen. Wir haben am Ende nicht unser bestes Spiel gemacht. Nichtsdestotrotz war es für viele der Jungs besonders, auf diesem Niveau zu spielen und zu sehen, was der Unterschied zwischen den Spielern in Deutschland und den Top-Spielern in der NHL ist", sagte Draisaitl.