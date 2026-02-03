NHL: Deutsche Olympia-Fahrer erfolgreich

Die deutschen Olympia-Fahrer haben in der Eishockey-Profiliga NHL ihre gute Form unter Beweis gestellt. Insbesondere Stürmer Tim Stützle zeigte sich spielfreudig, beim 3:2 seiner Ottawa Senators bei den Pittsburgh Penguins traf er selbst und legte zudem ein Tor auf. Auch Verteidiger Moritz Seider sowie die Angreifer John-Jason Peterka und Nico Sturm waren mit ihren Teams erfolgreich.

Seider gewann mit den Detroit Red Wings 2:0 beim Spitzenteam Colorado Avalanche, Peterka traf beim 6:2 seiner Utah Mammoth gegen die Vancouver Canucks im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 5:1. In diesem Spiel überragte Nick Schmaltz mit drei Toren und zwei Vorlagen. Stützle und die Senators beendeten die Siegesserie der Penguins, die zuletzt sechsmal gewonnen hatten.

Sturm, der ebenfalls im Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) steht, blieb beim 4:3 nach Verlängerung von Minnesota Wild gegen die Montreal Canadiens ohne Scorerpunkt. Zuletzt hatte der Stürmer wegen einer Erkrankung pausiert.

Die NHL absolviert am Donnerstag ihre letzten Spiele vor der Olympiapause. Beim Turnier in Italien sind zahlreiche Topstars vertreten, aus einem nominell starken deutschen Team ragt Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers heraus.