NHL: Draisaitl glänzt mit Tor und zwei Vorlagen

Eishockeystar Leon Draisaitl hat in der NHL seine Torlos-Serie beendet und die Edmonton Oilers mit einer Gala-Vorstellung zu einem Comeback-Sieg geführt. Das Team des deutschen Nationalspielers bezwang die San Jose Sharks nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 nach Verlängerung. Der Kölner leitete mit einem Treffer zu Beginn des letzten Drittels die Aufholjagd ein (42.), die Tore von Connor McDavid (57.) und Evan Bouchard (60.) legte er vor.

Draisaitl steuerte damit in den letzten drei Begegnungen neun Assists bei, zudem beendete er kurz vor den Olympischen Spielen seine Durststrecke von vier Partien ohne eigenen Treffer. In der Overtime traf Zach Hyman nach 66 Sekunden zum dritten Sieg in Serie, damit bleiben die Oilers voll auf Play-off-Kurs.

Ein Treffer gelang aus deutscher Sicht auch John-Jason Peterka, dennoch verlor Utah Mammoth in letzter Minute mit 4:5 gegen die Carolina Hurricanes. Moritz Seider unterlag trotz eines Assists mit den Detroit Red Wings 3:4 gegen die Washington Capitals. Erfolgreich war dagegen Nico Sturm mit den Minnesota Wild mit einem 4:1 gegen die Calgary Flames, auch der deutsche Coach Marco Sturm siegte mit den Boston Bruins 6:3 gegen die Philadelphia Flyers.