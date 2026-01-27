NHL: Draisaitl glänzt mit vier Assists

Zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer, aber erneut überragend als Vorlagengeber: Ein enorm mannschaftsdienlicher Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum 7:4–Sieg gegen die Anaheim Ducks verholfen. Der Nationalstürmer steuerte vier Assists zum zweiten Oilers-Erfolg in Folge bei - nach zuvor drei Vorlagen beim 6:5 gegen Washington.

Draisaitl bereitete bei seinem dritten Vier-Punkte-Spiel der Saison Edmontons Ausgleichstreffer zum 1:1 und 2:2 vor und leitete ebenso die Tore zum 6:4 und 7:4 jeweils ins leere Ducks-Tor ein. Nach 50 Spielen steht der 30-Jährige bei 70 Scorerpunkten und steuert im zwölften NHL-Jahr seine siebte 100-Punkte-Saison an. Einen Sahnetag erwischte bei den Oilers, die auf Platz fünf der Western Conference liegen, der schwedische Verteidiger Mattias Ekholm mit drei Treffern.

Der frühere Nationaltrainer Marco Sturm musste mit den Boston Bruins nach zuletzt acht Siegen in neun Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen. Boston unterlag im Klassiker bei den New York Rangers 3:4 nach Verlängerung, holte damit aber einen wichtigen Punkt im Play-off-Rennen.

Bis in die Schlussphase des dritten Drittels führten die Bruins im Madison Square Garden gegen das Schlusslicht der Eastern Conference, kassierten dann aber die Gegentreffer von Will Borgen und Matthew Robertson. Die Rangers haben in einer ansonsten trostlosen Saison immerhin zwei der drei Duelle mit dem Rivalen aus Boston gewonnen.

Nationalstürmer John-Jason Peterka unterlag mit Utah Mammoth bei Tampa Bay Lightning 0:2 und kassierte damit die erste Niederlage nach zuletzt fünf Siegen in Serie. Auf Platz sieben im Westen darf das Team aber weiter auf die erste Play-off-Teilnahme seit dem Umzug nach Utah hoffen.