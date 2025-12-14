NHL: Draisaitl mit drei Vorlagen - auch Seider siegt

Auch dank des überragenden Vorlagengebers Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der NHL weiter auf Kurs. Der Kölner Eishockeystar steuerte zum 6:3-Erfolg der Oilers bei den Toronto Maple Leafs drei Assists bei. Für Edmonton war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen.

Auch Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid zeigte sich erneut in Bestform und erzielte insgesamt drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist). Die Kanadier sind Vierter der Pacific Division und haben die Play-offs im Blick.

Die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider kehrten nach der jüngsten Niederlage gegen die Oilers in die Erfolgsspur zurück. Der Tabellenzweite der Atlantic Division siegte bei den Chicago Blackhawks souverän mit 4:0, auch für die Red Wings war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Seider stand rund 26 Minuten auf dem Eis und blieb ohne Scorerpunkt.