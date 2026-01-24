NHL: Grubauer und Seattle verlieren Wildcard-Platz

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit seinen Seattle Kraken im Kampf um die Play-offs in der NHL weiter Federn lassen müssen. Gegen die Anaheim Ducks verlor das Team um den deutschen Olympia-Fahrer mit 2:4 und rutschte damit von einem Wildcard-Platz auf Rang zehn in der Western Conference ab. Es war die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen.

Grubauer hielt starke 27 der 30 Schüsse auf sein Tor, dazu vereitelte er mit einem Poke-Check im zweiten Drittel einen Penalty von Anaheims Jansen Harkins. Beim letzten Gegentreffer stand der 34-Jährige, der zum deutschen Aufgebot für Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar) gehört, nicht mehr auf dem Eis.