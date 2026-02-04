NHL: Niederlagen für Draisaitl und Co.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat kurz vor den Olympischen Spielen den nächsten Dämpfer in der NHL kassiert. Der 30-Jährige blieb beim 2:5 seiner Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs erstmals seit vier Spielen wieder ohne Scorerpunkt. Trotz der zweiten Niederlage in Folge liegt Edmonton auf Platz zwei der Pacific Division weiter auf Play-off-Kurs.

Auch Tim Stützle, der wie Draisaitl zum deutschen Aufgebot für die am Freitag beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina gehört, konnte die erste Niederlage seiner Ottawa Senators nach zuletzt vier Siegen in Serie nicht abwenden. Mit 3:4 unterlagen die Kanadier den Carolina Hurricanes, Stützle traf zum zwischenzeitlichen 2:3.

Philipp Grubauer musste sich mit den Seattle Kraken derweil ebenfalls geschlagen geben. Das Team um den deutschen Nationaltorhüter verlor 2:4 gegen die Anaheim Ducks. Grubauer, ebenfalls Olympia-Fahrer, wehrte dabei 27 Schüsse ab. In der Pacific Division musste Seattle den direkten Konkurrenten aus Anaheim allerdings vorbei auf Rang drei ziehen lassen.