NHL: Peterka trifft, Grubauer hält stark

Treffsicher bei spektakulärem Sieg: Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth die Play-off-Ambitionen der NHL-Franchise untermauert. Beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers traf der deutsche Eishockey-Nationalspieler mit seinem 17. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 3:1.

Peterka, der zum Aufgebot für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) gehört, schaffte mit seinem Team den vierten Sieg in Serie und führt die Wild-Card-Wertung an.

Philipp Grubauer, der auch zum Olympia-Kader von Bundestrainer Harold Kreis gehört, ist mit den Seattle Kraken ebenfalls auf Kurs. Der 34 Jahre alte Goalie zeigte beim 4:1-Sieg seiner Seattle Kraken über die New York Islanders eine starke Leistung und hielt 96 Prozent der Schüsse auf sein Tor.

Moritz Seider, der seiner Olympia-Premiere entgegenfiebert, war mit den Detroit Red Wings beim 2:1 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs erfolgreich und gab dabei eine Vorlage.