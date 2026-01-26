NHL: Stützle mit Assist bei Senators-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor vier Niederlagen in fünf Spielen gewannen die Kanadier mit 7:1 gegen die Vegas Golden Knights. Stützle steuerte einen Assist bei, es war sein 30. der laufenden Saison.

Ohne Nationaltorhüter Philipp Grubauer gewannen zudem die Seattle Kraken mit 4:2 gegen die New Jersey Devils. Grubauer kam dabei jedoch nicht zum Einsatz. Sowohl der 34-Jährige als auch Stützle gehören zum deutschen Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar).