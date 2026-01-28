NHL: Sturm und Boston wieder auf Kurs

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat in der NHL mit den Boston Bruins zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team des 47-Jährigen gewann in der Nacht zu Mittwoch gegen die Nashville Predators mit 3:2 nach Verlängerung und hat im Rennen um die Play-off-Plätze weiterhin alle Chancen.

Boston, das zuletzt einen Rückschlag gegen die New York Rangers (3:4 n.V.) kassiert hatte, hat nur drei seiner 14 Spiele im Januar verloren. Gegen Nashville sorgte David Pastrnak für den Siegtreffer.

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka. Mit Utah Mammoth siegte der 24-Jährige bei Titelverteidiger Florida Panthers mit 4:3, blieb dabei aber ohne eigenen Scorer. Nationalspieler Nico Sturm bezwang mit Minnesota Wild die Chicago Blackhawks mit 4:3 nach Penaltyschießen. Verteidiger Moritz Seider musste trotz eines Assists ein 1:3 seiner Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings hinnehmen.