NHL: Utah und Peterka schlagen Sturms Wild

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler J.J. Peterka hat mit Utah Mammoth einen bemerkenswerten Sieg in der NHL gefeiert. Das Team aus Salt Lake City gewann am Freitagabend gegen Minnesota Wild mit 5:2, für die Gäste endete damit eine Serie von sechs Siegen. Wild, Team des Deutschen Nico Sturm, hat als Zweiter der Western Conference (80 Punkte) einen direkten Playoff-Platz weiter komfortabel inne. Utah (66) festigte mit dem wichtigen Sieg seine Position im Rennen um die Wildcard-Ränge.

Peterka blieb in knapp 17 Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung, das galt auch für Sturm in gut 11 Minuten. Beide Stürmer sind in den beiden Spielen nach der Olympiapause damit noch ohne Scorerpunkt.