Sturms Bruins verspielen 5:1-Führung

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat in der NHL mit den Boston Bruins eine ebenso unglückliche wie spektakuläre Niederlage hinnehmen müssen. Das Team des 47-Jährigen verspielte bei den Tampa Bay Lightning eine 5:1-Führung und unterlag letztlich 5:6 im Penaltyschießen.

Morgan Geekie traf doppelt für die Bruins, zudem waren Alex Steeves, Matthew Poitras und Viktor Arvidsson erfolgreich. Doch Nikita Kutscherow mit einem Tor und drei Assists sowie die weiteren Torschützen Brandon Hagel, Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh und Nick Paul brachten Tampa in den finalen Shootout. Dort gelang Jake Guentzel der einzige Treffer.

Für die Lightning war es die größte Aufholjagd in der Geschichte der Franchise - in einem besonderen Spiel: Das Duell des Ersten mit dem Fünften der Eastern Conference fand vor 64.617 Zuschauern unter freiem Himmel im Raymond James Stadium in Tampa/Florida statt.

Bostons Torwart Jeremy Swayman parierte 41 Schüsse, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Tampa nutzte bei seinem Comeback auch zwei 5‑gegen‑3‑Überzahlsituationen innerhalb von nur 23 Sekunden.

Hagel erzielte nach nur elf Sekunden mit dem schnellsten Tor in einem Outdoor-Spiel der NHL-Geschichte zunächst die Führung für Tampa, ehe Boston die Kontrolle übernahm. Kutscherow (52.) glich im Schlussdrittel zum 5:5 aus.