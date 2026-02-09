Deutsche NHL-Stars auf dem Eis - Kapitänsteam um Draisaitl

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit einem dreiköpfigen Kapitänsteam um Superstar Leon Draisaitl in das olympische Turnier in Mailand. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag verkündete, wird die Mannschaft von Fahnenträger und NHL-Star Draisaitl sowie den beiden NHL-Spielern Moritz Seider und Tim Stützle angeführt. Zum Kapitänstrio zählt etwas überraschend nicht Urgestein Moritz Müller.

"Das waren für uns ganz klare Kandidaten für diese Ämter", sagte Bundestrainer Harold Kreis, der die Entscheidung zusammen mit Sportvorstand Christian Künast traf. Die Besprechungen zu diesem Thema hätten "nicht lange gedauert."

Am späten Montagnachmittag versammelte Kreis erstmals fast das komplette Team zu einer einstündigen Einheit in der Arena Milano. Goalie Philipp Grubauer stieg als erster Nordamerika-Neuzugang auf das Mailänder Eis, dann folgten die weiteren Teamkollegen. "Die Mannschaft ist gut besetzt, sie ist technisch gut, sie ist läuferisch gut", sagte Kreis: "Aber wir spielen auch gegen Gegner, die sind das genauso."

Nicht dabei war Draisaitl: Der Star der Edmonton Oilers erhielt eine Pause und war nicht beim Eistraining dabei. Das sei jedoch "überhaupt kein Problem", versicherte Kreis: "Wir haben ja noch zwei volle Einheiten. Wir haben unsere Besprechungen, wo alle dabei sind." Draisaitl sollte nach intensiven Tagen "ein bisschen zur Ruhe" kommen.

Am Sonntag waren acht Spieler aus Nordamerika zum Team gestoßen, darunter die NHL-Stars um Verteidiger Seider und Routinier Grubauer. Draisaitl ist bereits seit Freitag in Norditalien. Das auch international hochkarätig besetzte Turnier beginnt für die DEB-Auswahl am Donnerstag gegen Dänemark. "Wir machen uns keine Gedanken darüber, dass wir keine Zeit haben, bis die Spiele losgehen. Wir freuen uns, dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Spiele losgehen" sagte Kreis.