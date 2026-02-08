Deutsche NHL-Stars im Olympischen Dorf eingetroffen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei den Olympischen Winterspielen komplett. Am Sonntag trafen die weiteren NHL-Stars um Verteidiger Moritz Seider in Mailand ein und bezogen ihr Quartier im Olympischen Dorf. Superstar Leon Draisaitl, der bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins San Siro Stadium getragen hatte, war bereits am Freitagmorgen eingetroffen.

"Es ist fast schon ein komisches Gefühl, jetzt plötzlich hier in Mailand zu sein. Alles ging schnell und reibungslos mit der Anreise", sagte Seider: "Wir freuen uns riesig, dass es auch für uns endlich losgeht." Auch Stürmer Tim Stützle war begeistert. "Es sind so viele Eindrücke hier im Olympischen Dorf. Die ersten Momente haben sich tatsächlich etwas surreal angefühlt."

Insgesamt stießen acht Spieler aus Nordamerika zum Team: Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Verteidiger Seider (Detroit Red Wings) sowie die Stürmer John-Jason Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Vancouver Canucks), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning), Nico Sturm (Minnesota Wild) und Tim Stützle (Ottawa Senators).

Erstmals geschlossen auf dem Eis stehen wird das Team von Bundestrainer Harold Kreis im Training am Montag. Das auch international hochkarätig besetzte Turnier beginnt für die DEB-Auswahl am 12. Februar gegen Dänemark.