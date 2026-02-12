Draisaitl für Krupp der deutsche "Wayne Gretzky"

Der frühere Bundestrainer Uwe Krupp hält NHL-Star Leon Draisaitl für einen seltenen Glücksfall für das deutsche Eishockey. "Leon Draisaitl ist unser 'Euro-Lotto-Jackpot' - unser Wayne Gretzky", sagte Krupp im ran-Interview vor dem deutschen Olympia-Auftakt gegen Dänemark am Donnerstagabend (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport).

Ausschließlich abhängig sei das Team von Bundestrainer Harold Kreis aber nicht vom Starstürmer der Edmonton Oilers, der in Mailand das Kapitänsamt übernommen hat. "Wir haben in der zweiten Kategorie Spieler wie Tim Stützle oder JJ Peterka, dazu Moritz Seider in der Defensive - Spieler, die selbst das Momentum drehen können", sagte Krupp.

Draisaitl werde im Rampenlicht stehen, "aber gerade das verschafft den anderen Raum, um zu wachsen. Unsere zweite Reihe muss sich definitiv nicht verstecken, auch die Jungs spielen in der NHL eine starke Rolle." Insgesamt neun Spieler aus Nordamerika stehen im DEB-Kader. Auch die anderen Nationen können auf ihre Top-Spieler aus der NHL zurückgreifen.

Entsprechend groß ist der Wettbewerb im Kampf um die Medaillen. "Nimmt man Russland heraus, liegt Deutschland wohl irgendwo zwischen Platz fünf und acht", sagte Krupp: "Aber wir haben uns in den letzten Jahren zu einer echten Turniermannschaft entwickelt, und das kann in einem K.-o.-Modus viel ausmachen."