Draisaitls Ziel: "Fliegen da hin, um eine Medaille zu holen"

Leon Draisaitl hat bei seinen ersten Olympischen Winterspielen Großes vor. "Natürlich fliegen wir da hin, um eine Medaille zu holen", sagte der deutsche Stürmerstar der Edmonton Oilers in einer Medienrunde. Dem Kölner ist aber auch bewusst, "wie schwer das ist, wo wir mit dem deutschen Eishockey stehen und dass wir nicht in der Favoritenrolle sind".

Der Weg zu Edelmetall sei lang, Deutschland brauche "vielleicht ein kleines Wunder", sagte Draisaitl, der im Alter von 30 Jahren sein Debüt bei Winterspielen geben wird. Erstmals seit 2014 erhielten die besten Spieler der Welt aus der NHL wieder die Freigabe für eine Teilnahme. Deutschland startet in Mailand am 12. Februar gegen Dänemark in die Spiele.

Draisaitl, in der NHL bereits bester Torjäger, bester Scorer, wertvollster Spieler und zuletzt zwei Mal nacheinander im Finale um den Stanley Cup, unterstrich seine Ambitionen. "Als Sportler gehst du in ein Turnier rein, um das Turnier zu gewinnen", erklärte der Angreifer.

Noch liegen zwei Spiele in der NHL zwischen Draisaitl und dem "Highlight" Olympia. Dieses schwebt ihm aber schon lange im Kopf herum. "Ich merke selbst, wie ich tagtäglich daran denke und mich total darauf freue, es mitzuerleben und mit den Jungs so schnell wie möglich zusammenzufinden. Es ist ein schönes Gefühl", sagte Draisaitl.

Dem Torjäger könnte sogar die große Ehre zuteil werden, bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen. Draisaitl ist einer der drei Kandidaten. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte er, "schauen wir mal, wer es wird. Die andere Athleten sind überragend. Es gibt keine falsche Wahl."