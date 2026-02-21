Eishockey: Finnlands NHL-Stars holen Bronze

Finnlands Eishockey-Nationalmannschaft hat sich die Bronzemedaille bei den Winterspielen gesichert und bleibt damit ein Stammgast auf dem olympischen Podium. Der Sieger von 2022 gewann am Samstagabend das kleine Finale gegen die Slowakei souverän mit 6:1 (1:0, 1:1, 4:0), es war ein versöhnlicher Abschluss nur einen Tag nach dem schmerzhaften Aus: Im Halbfinale hatte Finnland sich dem Topfavoriten Kanada nur knapp geschlagen geben müssen (2:3).

Finnland gewann nun bei fünf der vergangenen sechs Winterspiele eine Medaille, zum vierten Mal nimmt ein finnisches Team Bronze mit nach Hause. Für die Slowakei, die im Viertelfinale Deutschland ausgeschaltet hatte, bleibt Bronze in Peking 2022 das einzige Edelmetall. Um Gold spielen am Sonntag (14.10 Uhr) die Erzrivalen aus Nordamerika: Kanada misst sich mit dem US-Team, das die Slowakei im Halbfinale recht locker geschlagen hatte (6:2).

Das kleine Finale war indes auch eine Revanche für das Aufeinandertreffen in der Gruppenphase. Zum Auftakt des Olympia-Turniers hatte die Slowakei die Finnen überraschend geschlagen (4:1), am Samstag setzte sich die Klasse der fast durchgehend mit NHL-Stars besetzten Nordeuropäer aber durch. Sebastian Aho (8./Carolina Hurricanes), Erik Haula (29./Nashville Predators), Roope Hintz (49./Dallas Stars) und Kaapo Kakko (50./Seattle Kraken) sorgten bereits für die klare Führung. Joel Armia (56./Los Angeles Kings) und erneut Haula (59.) erhöhten dann jeweils per Empty-Net-Goal, als die Slowakei bereits den Torhüter vom Eis genommen hatte. Für den Underdog traf nur Kapitän Tomas Tatar (40.).