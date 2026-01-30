Eishockey-Frauen: Missglückter Härtetest gegen Japan

Den deutschen Eishockey-Frauen ist die Generalprobe für die olympischen Winterspiele missglückt. Acht Tage vor ihrem Vorrundenduell bei den Winterspielen verlor das Team des kanadischen Bundestrainers Jeff MacLeod in Peiting mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung gegen Japan.

"Japan ist unser zweiter Gegner in Mailand, deshalb wird es eine sehr gute Standortbestimmung für uns", hatte Kapitänin Daria Gleißner vor dem Test gesagt. Ihre Teamkollegin Jule Schiefer lieferte im ersten Drittel vor 2308 Fans zunächst den erhofften Leistungsnachweis mit der erzielten Führung (12.).

Nach der postwendenden Antwort durch Akane Shiga (13.) folgte im zweiten Drittel der Rückstand durch Yumeka Wajima (29.) im Powerplay. Kurs vor Schluss rettete Celina Haider (56.) das DEB-Team in die Verlängerung, wo erneut Shiga nach nur 27 Sekunden zum 2:3-Endstand traf.

Die Niederlage markierte das Ende des deutschen Olympia-Trainingscamps im bayerischen Füssen. Am Samstag beziehen beide Teams ihre Quartiere im Olympischen Dorf in Mailand. Die Deutschen starten dort am Donnerstag gegen Schweden (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport). Bei Deutschlands erst vierter Olympiateilnahme nach zuletzt Sotschi 2012 kommt es zwei Tage danach zum Wiedersehen mit Japan.