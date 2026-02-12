Eishockey-Stars ohne Blöße: Kanada und USA mit Auftaktsiegen

Die Topfavoriten Kanada und USA sind mit lockeren Siegen in das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen gestartet. Die mit zahlreichen NHL-Profis gespickte Auswahl Kanadas um die Stars Connor McDavid und Sidney Crosby gewann ihr Auftaktspiel gegen Tschechien 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Weltmeister USA schlug Lettland 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

McDavid und Crosby kamen am Donnerstag in Mailand auf viel Eiszeit und glänzten mit gemeinsam fünf Assists. Die Tore erzielten Macklin Celebrini (20.), Mark Stone (27.), Bo Horvat (38.), Nathan MacKinnon (48.) und Nick Suzuki (54.). Vor der Schweiz und Frankreich führt der Olympiarekordsieger (neun Titel) die Gruppe A an.

Das US-Team befindet sich gemeinsam mit Deutschland in Gruppe C. Gegen Lettland überzeugten die Brüder Matthew und Brady Tkachuk mit einer Koproduktion zur frühen Führung (6.), Brock Nelson erzielte einen Doppelpack (31./40.).

Erstmals seit Sotschi 2014 nehmen die NHL-Stars wieder am Olympischen Eishockey-Turnier teil. 2022 waren Kanada und die USA ohne ihre Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga im Viertelfinale gescheitert.