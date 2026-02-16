Eishockey: Traumfinale zwischen Kanada und den USA perfekt

Die Topfavoriten USA und Kanada sind ins Finale des olympischen Eishockey-Turniers eingezogen. Deutschland-Bezwinger Kanada schlug die Schweiz im Halbfinale 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) und machte das Traum-Endspiel am Donnerstag (19.10 Uhr) perfekt. Zuvor hatte die USA bereits 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) gegen Schweden gewonnen.

Bei acht olympischen Eishockey-Turnieren der Frauen standen sich sieben Mal die beiden Rivalen aus Nordamerika im Finale gegenüber. Die bessere Bilanz hat Kanada mit fünf Olympiasiegen, die USA war lediglich 1998 sowie 2018 erfolgreich.

Cayla Barnes (6.), Taylor Heise (30.), Abbey Murphy (36.), Kendall Coyne (37.) und Hayley Scamurra (38.) schossen den souveränen Erfolg für die US-Girls heraus. Für Kanada traf bei 46 abgegebenen Schüssen nur Doppelpackerin Marie-Philip Poulin (22., 29.), Rahel Enzler (45.) verkürzte für die Schweiz.

Schweden und die Eidgenössinen spielen am Donnerstag (14.40 Uhr) die Bronzemedaille aus. Die deutschen Frauen waren im Viertelfinale durch ein 1:5 gegen Kanada ausgeschieden.