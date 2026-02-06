Erstes Training mit allen NHL-Spielern am Montag

An das Eis gewöhnen und die NHL-Profis um Leon Draisaitl schnell integrieren: Das sind die wesentlichen Themen für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Olympia-Auftakt gegen Dänemark am kommenden Donnerstag. Während der deutsche Fahnenträger Draisaitl am Freitagmorgen in Mailand gelandet ist und am Samstag erstmals mit den Kollegen trainieren soll, wird der Einstieg für die anderen deutschen Spieler aus der NHL laut Bundestrainer Harold Kreis wegen ihrer Ankunft am Sonntagmittag vermutlich "erst am 9. Februar" und damit drei Tage vor dem ersten Spiel möglich sein.

Weil dann neun Spieler aus dem Vorbereitungskader weichen müssen, soll schnell ein neuer Teamgeist erzeugt werden. "Wir müssen einmal die Jungs integrieren und als Mannschaft schnell zusammenfinden, dass da am Anfang nicht zu viel Distanz herrscht. Wir müssen viel sprechen," sagte Routinier Moritz Müller und scherzte: "Wir werden schon was zusammen machen, aber wir werden jetzt nicht in den Hochseilgarten gehen."

Kreis kann "verstehen", dass diese neun, die am Samstag abreisen, "enttäuscht sind, das hat man aber höchstens an ihren Gesichtern gesehen und nicht an ihrem Einsatz".

Die ungewöhnlich kleine Eisfläche in Mailand stellt das Team vor Herausforderungen. Die Qualität sei "gut", sagte Kreis: "Jetzt müssen ein paar Trainings stattfinden." Die Umstellung werde den NHL-Spielern wegen der im Gegensatz zu europäischen Ligen kleineren Eisfläche leichter fallen, prognostizierte der Bundestrainer. Müller bemerkte, das Spielfeld sei schon "sehr klein, wir müssen das so schnell wie möglich adaptieren".