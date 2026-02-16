Kahun: NHL-Spieler "machen auch viel Druck auf sich selbst"

Laut Dominik Kahun hat die Eishockey-Nationalmannschaft in der K.o.-Phase des Olympia-Turniers noch deutliches Steigerungspotenzial - und der Schlüssel dazu liege nicht in der individuellen Qualität. "Wir wissen alle, dass viel mehr drin ist", sagte der 30 Jahre alte Angreifer im ZDF und ergänzte: "Wir müssen uns so schnell wie möglich als Mannschaft finden."

Dass der Start ins Turnier schleppend war, liegt für den Silbermedaillengewinner von 2018 keineswegs an den NHL-Stars um Leon Draisaitl - im Gegenteil: "Es sind die besten Spieler hier bei uns. Sie zeigen auch, dass sie die Tore machen. Das sind Weltklasse-Jungs, super Typen. Sie machen aber auch viel Druck auf sich selbst."

Nach der ernüchternd verlaufenen Vorrunde mit einem Sieg gegen Dänemark (3:1) und Niederlagen gegen Außenseiter Lettland (3:4) sowie Weltmeister USA (1:5) kündigte Kahun ein Gespräch "als ganze Mannschaft" an, ehe es am Dienstagmittag (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) gegen das in der Vorrunde punktlose Frankreich um den Viertelfinaleinzug geht.

Danach würde es in der Runde der besten acht nicht gegen die Topfavoriten Kanada oder USA gehen, sondern die nicht ganz so stark eingeschätzte Slowakei. "Man kann schon ein bisschen von Glück reden", sagte Kahun zum möglichen Turnierweg Richtung Medaillenspiele. Es sei noch "alles drin, wir haben so viel Potenzial. Aber wir müssen schaffen, das mal 40, 60 Minuten aufs Eis bringen."