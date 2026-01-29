Kreis holt NHL-Coach Kompon ins Olympia-Trainerteam

Harold Kreis hat sich für Olympia Verstärkung aus der NHL ins Trainerteam geholt. Wie der Bundestrainer in der "Eishockey-Show" von MagentaSport bekannt gab, wird ihn Jamie Kompon (59), Assistenzcoach beim Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers, bei den Winterspielen (ab 6. Februar) unterstützen. Neben dem Kanadier setzt Kreis zudem wie bereits bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften auf die DEL-Cheftrainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins Bremerhaven) und Serge Aubin (Eisbären Berlin).

"Es war auch mein Wunsch oder mein Gedanke, einen erfahrenen NHL-Coach an der Bande zu haben, der auch die Nuancen der Spieler kennt", sagte Kreis über Kompon, der in der besten Liga der Welt viermal den Titel holte: "Das ist ein Riesen-Zugewinn für uns." Kompon werde mit Berlins Meistertrainer Aubin für das Powerplay verantwortlich sein, erklärte Kreis, Sulzer für das Unterzahlspiel.

Die Vorbereitung der Männer-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) beginnt am Samstag im Trainingslager im italienischen Bozen. Am kommenden Mittwoch kommt es zur Generalprobe gegen die Gastgeber (19.30 Uhr), bevor die Mannschaft am Tag darauf nach Mailand aufbricht. Dort trifft Deutschland am 12. Februar (21.10 Uhr) zum Auftakt auf Dänemark.