Mit Fahne und Oilers-Koffern: Draisaitl in Mailand gelandet

Er ist da! Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist pünktlich zum Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand eingetroffen. Der NHL-Torjäger der Edmonton Oilers landete am Freitagmorgen am Flughafen Mailand-Malpensa, zahlreiche Medienvertreter warteten auf die Ankunft des deutschen Fahnenträgers.

DEB-Sportvorstand Christian Künast nahm Draisaitl, schwer bepackt mit mehreren Oilers-Koffern und im Team-D-Outfit, in Empfang. Vater Peter Draisaitl drückte seinen Sohn kurz an sich. Dann posierte der große Hoffnungsträger mit einer Deutschlandfahne.

Ein noch viel größeres Exemplar wird Draisaitl am Abend in den Händen halten. Bei der Eröffnungszeremonie ab 20 Uhr (ARD und Eurosport) im Mailänder Stadion trägt der 30-Jährige die deutsche Fahne. Zuvor geht es für den Stürmer ins Olympische Dorf, gegen 17.30 Uhr steht ein Abendessen an, bevor Draisaitl mit seinen Mailänder Team-D-Kollegen für die große Show in den umfunktionierten Fußball-Tempel fährt. Weitere Termine sind bis dahin nicht geplant.

"Ich merke selbst, wie ich tagtäglich daran denke und mich total darauf freue, es mitzuerleben", hatte Draisaitl zu seinen ersten Winterspielen gesagt. Dann noch die Fahne zu tragen, sei "etwas ganz Besonderes".

Bundestrainer Harold Kreis, der im fast zeitgleich mit Draisaitls Ankunft stattfindenen ersten offiziellen Training in Mailand noch auf die neun Profis aus Nordamerika verzichten musste, freut sich riesig für Draisaitl. "Ich finde es absolut toll", sagte der Coach. Draisaitl ist der erste deutsche Eishockeyspieler, der die Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt.

Für Moritz Müller verdient. "Nüchtern betrachtet", so der Kölner Routinier, sei Draisaitl der "derzeit größte deutsche Sportler. Schön, dass er und das deutsche Eishockey diese Anerkennung bekommen."

Bei der Feier in Predazzo wird Katharina Schmid das deutsche Team mit der Fahne anführen. Die Skispringerin hatte sich wie Draisaitl im Voting durchgesetzt.