"Freue mich total": Draisaitl in Mailand gelandet

Er ist da! Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist pünktlich zum Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand eingetroffen. Der NHL-Torjäger der Edmonton Oilers landete am Freitagmorgen am Flughafen Mailand-Malpensa, zahlreiche Medienvertreter warteten auf die Ankunft des deutschen Fahnenträgers.

"Ich freue mich total, hier zu sein, das alles einmal miterleben zu dürfen", sagte Draisaitl nach seiner Ankunft. DEB-Sportvorstand Christian Künast nahm Draisaitl, schwer bepackt mit mehreren Oilers-Koffern und im Team-D-Outfit, in Empfang. Vater Peter Draisaitl drückte seinen Sohn kurz an sich. Dann posierte der große Hoffnungsträger mit einer Deutschlandfahne.

Ein noch viel größeres Exemplar wird Draisaitl am Abend in den Händen halten. Bei der Eröffnungszeremonie ab 20 Uhr (ARD und Eurosport) im Mailänder Stadion trägt der 30-Jährige die deutsche Fahne. Zuvor geht es für den Stürmer ins Olympische Dorf, gegen 17.30 Uhr steht ein Abendessen an, bevor Draisaitl mit seinen Mailänder Team-D-Kollegen für die große Show in den umfunktionierten Fußball-Tempel fährt. Weitere Termine sind bis dahin nicht geplant.

"Ich glaube, dass wir in Deutschland unfassbare Athleten haben und es am Ende dann wirklich egal ist, wer die Fahne trägt", sagte Draisaitl und erklärte: "Jeder hätte es verdient. Aber mich freut es natürlich, ich bin unfassbar stolz darauf und fühle mich geehrt. Ich bin stolz, Deutscher zu sein, trage die Farben sehr gerne und bin sehr gerne bei der Nationalmannschaft. Ich freue mich, gutes Eishockey zu spielen und das Bestmögliche rauszuholen."

Bundestrainer Harold Kreis, der zeitgleich im ersten offiziellen Training in Mailand noch auf die neun Profis aus Nordamerika verzichten musste, freut sich riesig für Draisaitl. "Ich finde es absolut toll", sagte der Coach. Draisaitl ist der erste deutsche Eishockeyspieler, der die Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt.

Für Moritz Müller verdient. "Nüchtern betrachtet", so der Kölner Routinier, sei Draisaitl der "derzeit größte deutsche Sportler. Schön, dass er und das deutsche Eishockey diese Anerkennung bekommen."

Bei der Feier in Predazzo wird Katharina Schmid das deutsche Team mit der Fahne anführen. Die Skispringerin hatte sich wie Draisaitl im Voting durchgesetzt.