Nach Norovirus-Ausbruch: Finnland chancenlos gegen USA

Finnlands Eishockey-Frauen sind nach dem Norovirus-Ausbruch in ihrem ersten Turnierspiel bei Olympia chancenlos geblieben. Die Bronzemedaillengewinnerinnen von 2022 verloren gegen den Favoriten USA mit 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

Die finnische Mannschaft hätte eigentlich am Donnerstagabend gegen Kanada spielen sollen. Nachdem der Großteil des Teams aber erkrankt war, hatte das IOC das Duell mit den Olympiasiegerinnen von Peking auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt. Laut finnischem Verband wären lediglich acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen gewesen.

Die Amerikanerinnen hatten vor den Augen von US-Vizepräsident JD Vance gegen die geschwächten Finninnen nur wenig Mühe. Insgesamt standen 49:11 Schüsse in der Statistik. Kapitänin Hilary Knight stellte mit dem 4:0 den Rekord für die meisten Tore bei Winterspielen des Team USA ein, mit 14 Treffern liegt die 36-Jährige nun gleichauf mit Katie King and Natalie Darwitz.

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel liegen die USA bereits früh auf Kurs. In der Top-Gruppe A stehen alle fünf Teams bereits im Viertelfinale, in dem Goldfavorit USA auch auf die deutsche Auswahl treffen könnte.