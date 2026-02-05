Norovirus bei Finninnen: Olympia-Topduell mit Kanada verlegt

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina ist das erste Topduell des Eishockey-Turniers der Frauen kurzfristig abgesetzt worden. Weil das Norovirus einen Großteil der finnischen Mannschaft erwischt hat, hat das IOC das für Donnerstagabend (21.10 Uhr) geplante Spiel der Weltranglistendritten gegen die Weltranglistenersten aus Kanada auf den 12. Februar (14.30 Uhr) verlegt.

"Dies war eine notwendige Entscheidung, die den Geist der Olympischen Spiele und die Integrität des Wettbewerbs widerspiegelt", teilte das IOC am Donnerstag mit.

Wie Finnlands Verband mitteilte, seien nur acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen einsatzbereit gewesen, die restlichen 13 Spielerinnen seien von der Durchfallerkrankung betroffen. Hätte Finnland nicht antreten können, wäre Kanada kampflos zum 1:0-Sieger erklärt worden.

Finnland hatte 2022 in Peking Bronze geholt, für Kanada gab es damals den fünften Olympiasieg beim siebten Frauenturnier. Beide Mannschaften treten in Mailand in der Top-Gruppe A an und treffen damit zunächst nicht auf die deutschen Frauen.