Olympia: Erstes Training für Eishockey-Team der Frauen

Die deutschen Eishockeyspielerinnen haben in Mailand ihre finalen Vorbereitungen für den Olympia-Auftakt aufgenommen. Am Donnerstag (12.10 Uhr/ZDF Livestream und Eurosport) und damit bereits einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Italien trifft das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod auf Schweden. Am Sonntag trainierte die Mannschaft erstmals auf dem olympischen Eis der Milano Rho Ice Hockey Arena.

"Gestern haben uns vor Ort schon sehr viele Eindrücke erwartet – im ersten Moment war es fast ein bisschen überfordernd", sagte Angreiferin Laura Kluge, die am Samstag mit ihren Teamkolleginnen in Mailand angekommen war und das Quartier im Olympischen Dorf bezogen hatte. "Heute im Training hatten wir bereits ein gutes Tempo, die Eisqualität war sehr gut – es hat Spaß gemacht, hier gemeinsam mit den Mädels auf dem Eis zu stehen", fügte Kluge hinzu.

Die ersten Wettbewerbe der 25. Winterspiele beginnen bereits am Mittwoch, die Eishockeyspielerinnen sind als erste Sportlerinnen aus dem deutschen Team gefordert. Insgesamt schickt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 188 Athletinnen und Athleten nach Mailand. Die Wettkämpfe finden zudem in Cortina, Antholz, Bormio und Livigno statt, die Schlussfeier steigt am 22. Februar in der antiken Arena von Verona.