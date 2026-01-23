Peterka wünscht sich Olympia-Reihe mit Draisaitl

NHL-Stürmer John-Jason Peterka erhofft sich, in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen gemeinsam mit Leon Draisaitl für Tore zu sorgen. "Erste Reihe mit Leon wäre natürlich sehr, sehr cool", sagte der Angreifer von Utah Mammoth in einer Medienrunde: "Es gibt so viele Spieler, mit denen ich gerne spielen würde. Aber Leon ist das Aushängeschild mit dem jeder spielen will."

Seiner Rolle als Angreifer aus der besten Liga der Welt ist sich Peterka bewusst. "Sachen kreieren, Tore schießen, Akzente setzen", sagte der Münchner, der in bislang 50 Saisonspielen auf 17 Tore und 16 Assists kommt. Bis Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) stehen noch sechs NHL-Partien auf dem Programm, mit Utah liegt Peterka voll im Rennen um die Play-offs.

"In letzter Zeit läuft es wieder", sagte der 24-Jährige: "Bis Olympia gilt es, dieses Momentum mitzunehmen." Dann geht die Liga in eine 20-tägige Pause.

"Wir haben ein super Team. Wir wissen aber auch, mit was für Teams die anderen anreisen", erklärte Peterka. Für Deutschland gehe es darum, "unser Spiel zu spielen, wir dürfen uns nicht verstecken. Es ist ein Turnier, es ist ein Spiel, da können so viele Sachen passieren. Für uns geht es darum, von Spiel zu Spiel zu wachsen".

Am 12. Februar trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) zum Auftakt in der Gruppe C auf Dänemark, weitere Gegner sind Lettland und Weltmeister USA. Fünf Tage vor dem Start brechen die NHL-Spieler voraussichtlich nach Italien auf, im Flugzeug zieht Peterka aber andere Teamkollegen statt Draisaitl in seiner Sitzreihe vor.

"Ich würde wahrscheinlich mit dem Timmy (Tim Stützle, Anm. d. Red.) und dem Reichi (Lukas Reichel) gehen", sagte Peterka: "Das wären sehr angenehme acht Stunden Flug."