"Wird es so wohl nie wieder geben": Grubauer im Olympia-Hype

Spricht Deutschlands Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer über die Olympischen Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar), sind Superlative nicht weit. "Das wird wahrscheinlich für jeden Spieler das beste Eishockey sein, das er jemals gespielt hat. Zudem wird es das wohl so nie wieder geben", sagte der Goalie von Seattle Kraken in einer Medienrunde am Montagabend.

"Du hast praktisch alle Superstars von jeder Nation dabei. Wie oft passiert es, dass alle Spieler aus der NHL in Europa spielen? Das hast du normalerweise nie", sagte Grubauer, der durch die kleinere Eisfläche ein nochmal "besseres und schnelleres" Spiel als in der NHL erwartet.

Für den 34-Jährigen könnte das Turnier auch persönlich kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. In den vergangenen Wochen präsentierte sich Grubauer in herausragender Verfassung. Für Seattle spielt er in der NHL - nach der Abstellung in die AHL im vergangenen Jahr - unter Headcoach Lane Lambert eine beispielhafte "Bounce-Back-Saison".

Im Tor der Kraken kassierte der gebürtige Rosenheimer 2,41 Gegentore pro Spiel und erreichte dabei eine Fangquote von 91,8 Prozent - ein Topwert unter den NHL-Torhütern mit mindestens 20 Spielen und 15 Starts.

"Eigentlich habe ich im Sommer nichts anders gemacht, mich auch nicht mehr oder weniger fokussiert", sagte er auf die Leistungsexplosion angesprochen. "Wir haben einen neuen Trainer, ein neues System - dazu ist die Spielzeit auf dem Eis extrem hilfreich. Es hilft, jede Woche auf dem Eis zu stehen und Situationen durchzuspielen."

Ruft Grubauer diese Form auch in Mailand ab, könnte er eine der prägenden Figuren im DEB-Trikot werden.