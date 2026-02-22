Schwacher Trost: McDavid MVP des Olympia-Turniers

Eishockeystar Connor McDavid ist zum MVP des olympischen Turniers gewählt worden, die Freude über die Auszeichnung dürfte sich beim Kanadier allerdings in Grenzen halten. Der Stürmer vom NHL-Klub Edmonton Oilers wurde am Sonntag nach dem auf bittere Weise verlorenen Finale gegen die USA (1:2 n.V.) als wertvollster Spieler bekannt gegeben. Auch die Wahl zum besten Stürmer gewann der Klubkollege des deutschen Starspielers Leon Draisaitl.

Als bester Torhüter der Winterspiele wurde Connor Hellebuyck (USA) ausgezeichnet, als bester Verteidiger Quinn Hughes (USA). Im von Medienvertretern gewählten Allstar-Team stehen zwei Amerikaner (Hellebuyck, Hughes), drei Kanadier (McDavid, Cale Makar, Macklin Celebrini) und ein Slowake (Juraj Slafkovsky).

McDavid führte die Scorerwertung mit 13 Punkten in sechs Spielen (zwei Tore, elf Assists) an und stellte einen Rekord für die meisten Punkte in einem Olympia-Turnier mit NHL-Beteiligung auf. Hellebuyck hatte in Mailand mit 95,62 Prozent die beste Fangquote aller Goalies.