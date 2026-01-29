Sturm und Krupp Experten bei Olympia

Prominente Verstärkung für Eurosport: Der TV-Sender hat für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar) die beiden Legenden Uwe Krupp und Marco Sturm als Experten für das hochkarätig besetzte Eishockey-Turnier verpflichtet. Man hebe die Berichterstattung "rund um das olympische Eishockeyturnier auf ein neues Niveau", teilte Eurosport mit.

Der frühere Bundestrainer Krupp wird an ausgewählten Spieltagen als Co-Kommentator zum Einsatz kommen – erstmalig direkt beim Auftaktspiel des DEB-Teams am 12. Februar gegen Dänemark. Zu Sturm, Coach der Boston Bruins in der nordamerikanischen Liga NHL, wird es regelmäßig Live-Schalten geben. Sturm hatte die deutsche Nationalmannschaft 2018 als Cheftrainer sensationell zu Olympia-Silber geführt.

Zudem werden beim mit NHL-Stars gespickten Männer-Turnier die ehemaligen Profis Patrick Ehelechner und Patrick Köppchen als Experten fungieren. Bei den Frauen wechseln sich die früheren Nationalspielerinnen Marie Delarbre, Bernadette Karpf, Anna‑Maria Reich und Julia Zorn in Kommentar und Analyse ab.