DEB-Junioren verhindern den Abstieg mit Tor-Gala

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat den Abstieg bei der Eishockey-WM in den USA verhindert. In einem spektakulären Relegationsspiel gegen Dänemark setzte sich das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter mit 8:4 (2:1, 2:2, 4:1) durch und wird damit auch bei der nächsten WM in der Top-Division spielen dürfen.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DEB) erwischte in Minneapolis einen Traumstart gegen die bisher ebenfalls sieglosen Dänen. David Lewandowski (4.) brachte das DEB-Team in Führung, im Powerplay erhöhte Maxim Schäfer (8.).

Auf einen zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Dänen antworteten Manuel Schams (23.) und Simon Seidl (25.) mit einem Doppelschlag, ehe Dänemark nochmals auf einen Treffer herankam. Dustin Willhöft (46.) mit einem starken Dribbling, erneut Schams (51.), Lenny Boos (53.) und Tobias Schwarz (59.) sorgten für die Entscheidung.

Nach zuvor vier WM-Niederlagen behauptete sich Deutschland im Duell der Verlierer der beiden Vorrundengruppen A und B der Top-Division, der zehn weltweit besten Juniorennationalteams. Zum dritten Mal in Folge halten die DEB-Junioren damit die Klasse.

Zum Auftakt der WM hatte es in der Vorrunde ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben, es folgten ein 1:4 gegen die Slowakei, ein 1:8 gegen Schweden und die nächste klare Niederlage gegen die Schweiz (0:4).