Eishockey: U20-Junioren bei WM auf Mission Klassenerhalt

Wenn die Eishockey-Junioren traditionell rund um Weihnachten und Neujahr wieder im Rampenlicht stehen, geht es für die deutsche U20-Auswahl unter den Augen zahlreicher NHL-Scouts einzig und allein um den Klassenerhalt. Das Ziel sei ganz klar, "dass wir in der Top-Division bleiben wollen", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter vor dem Turnierstart in den USA am Freitag im Interview mit dem Fachmagazin Eishockey News.

In den vergangenen beiden Jahren sicherte sich Deutschland im jeweils dramatischen Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt den Verbleib in der höchsten Liga. Auch beim diesjährigen Turnier gehen die Deutschen als Außenseiter an den Start. In der Gruppe A in St. Paul trifft Deutschland zunächst auf den Gastgeber und Titelverteidiger USA (Samstag, 0.00 Uhr MEZ), danach warten die Slowakei (Samstag, 20.00 Uhr), Schweden (Montag, 19.00 Uhr) und die Schweiz (Dienstag, 20.00 Uhr/alle MagentaSport).

"Von den Top-Nationen mit den USA und Schweden werden wir bestimmt viel lernen, aber wir wollen auch die Slowakei und die Schweiz herausfordern und uns so oft wie möglich die Chance geben, das Spiel eng zu gestalten - und eventuell dann auch als Sieger vom Eis zu gehen", sagte Abstreiter, der erst kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Das Unterfangen dürfte vor allem aufgrund des Verletzungspechs nicht einfacher werden. Kurz vor dem Start mussten gleich zwei Spieler wieder abreisen. Der 16-jährige Max Penkin von den Adlern Mannheim, der bereits in der DEL auf sich aufmerksam machte, fällt schon länger aus.

In den beiden Testspielen vor der WM setzte es zudem empfindliche Pleiten. Gegen Finnland musste sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) 3:7 geschlagen geben, gegen Auftaktgegner USA gab es ein 0:8.