Mit Torfestival zurück an die Spitze: Der FC Schalke 04 hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga gleich wieder zurückerobert. Auch Edin Dzeko ist beim Acht-Tore-Spektakel beteiligt.

Nachdem sich Darmstadt 98 durch den Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) am Samstagnachmittag zunächst vorbeigeschoben hatte, gewann der FC Schalke 04 mit 5:3 (2:1) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg.

Durch den zweiten Sieg nacheinander liegt Schalke in der 2. Bundesliga weiter zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, den die SV Elversberg belegt.

Ein Eigentor des Magdeburgers Jean Hugonet (15.), Edin Dzeko (39.), Kapitän Kenan Karaman (49./Handelfmeter, 68.) und Dejan Ljubicic (65.) sorgten für den Heimsieg. Alexander Nollenberger (17.) und Mateusz Zukowski (53., 84./Foulelfmeter) trafen für den Tabellen-16. Magdeburg.

Für den 39 Jahre alten Dzeko, der auch einen Assist beisteuerte, war es im fünften Einsatz für Schalke bereits der vierte Treffer, in Adil Aouchiche überzeugte ein weiterer Winterzugang mit zwei Vorlagen.