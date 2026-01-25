64 Polizisten verletzt: Ausschreitungen in Magdeburg

Rund um das Spiel zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist es zu Ausschreitungen gekommen. Wie das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte, seien Fans der Gastgeber während der Halbzeit der Partie am Samstag im Außenbereich des Stadions mit Einsatzkräften aneinandergeraten. Dabei seien mindestens 64 Beamte der Landespolizei Sachsen-Anhalt leicht bis schwer verletzt worden. Dynamo hatte das Spiel mit 2:1 (2:1) gewonnen.